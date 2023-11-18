Испания - Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Испания, которая уже гарантировала себе место на Евро, сыграет против Грузии, которая точно примет участие в плей-офф. По сути, это товарищеский матч.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

На таблицу он может повлиять только в случае поражения испанцев. Вкупе с победой Шотландии над Норвегией это выведет "Скоттов" на первое место.

Сценарий, впрочем, из области фантастики. Испания выиграла 8 матчей подряд, и среди прочих разбила Грузию в Тбилиси в сентябре со счетом 7:1. Стороны объективно неравны.

Сколько голов "Красная фурия" отгрузит кавказцам на этот раз - узнаем в воскресенье , 19 ноября , в прямом эфире MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало - в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч відбору до Євро-2024 Іспанія - Грузія Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>