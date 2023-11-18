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Испания - Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Испания - Грузия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oliver Hardt - UEFA/UEFA
Испания, которая уже гарантировала себе место на Евро, сыграет против Грузии, которая точно примет участие в плей-офф. По сути, это товарищеский матч.
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На таблицу он может повлиять только в случае поражения испанцев. Вкупе с победой Шотландии над Норвегией это выведет "Скоттов" на первое место.
Сценарий, впрочем, из области фантастики. Испания выиграла 8 матчей подряд, и среди прочих разбила Грузию в Тбилиси в сентябре со счетом 7:1. Стороны объективно неравны.
Сколько голов "Красная фурия" отгрузит кавказцам на этот раз - узнаем в воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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