Отбор на Евро-2024. Друзья страны 404 таки побеждают Андорру благодаря удачной замене

В матче 9-го тура группы І сборная Беларуси оказалась сильнее сборной Андорры. Это была игра андердогов группы.

Игроком матча стал нападающий Беларуси Денис Лаптев. Он вышел на замену на 74-й минуте, а меньше чем через 10 минут после этого отметился победным голом. Также, на последних секундах получил желтую карточку.

Обе команды уже не имеют шансов выйти из группы на Евро-2024, несмотря на то, что будут иметь по еще одной игре. Они располагаются на последних, пятом и шестом, местах.

Беларусь - Андорра. 1:0

Гол: Лаптев 83