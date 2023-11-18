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Отбор на Евро-2024. Друзья страны 404 таки побеждают Андорру благодаря удачной замене
Но шансы на выход из группы уже давно потеряны
Фото: uefa.com/euro-2024
В матче 9-го тура группы І сборная Беларуси оказалась сильнее сборной Андорры. Это была игра андердогов группы.
Игроком матча стал нападающий Беларуси Денис Лаптев. Он вышел на замену на 74-й минуте, а меньше чем через 10 минут после этого отметился победным голом. Также, на последних секундах получил желтую карточку.
Обе команды уже не имеют шансов выйти из группы на Евро-2024, несмотря на то, что будут иметь по еще одной игре. Они располагаются на последних, пятом и шестом, местах.
Беларусь - Андорра. 1:0
Гол: Лаптев 83
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|8
|4
|4
|0
|21-9
|+12
|16
|2
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|3
|Израиль
|8
|3
|3
|2
|8-9
|-1
|12
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9-8
|+1
|10
|5
|Беларусь
|9
|2
|3
|4
|8-14
|-6
|9
|6
|Андорра
|9
|0
|2
|7
|3-18
|-15
|2
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