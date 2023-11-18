Вызов в сборную, гол в дебютном матче, травма и замена. Как сложился поединок с Гибралтаром для 17-летнего таланта Франции

17-летний полузащитник Уоррен Зейр-Эмери стал самым молодым игроком в истории, который играл за сборную Франции. Он родился в марте 2006 года. Футболист вышел в стартовом составе Франции на матч отбора на Евро-2024 против Гибралтара.

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Но на этом праздник для юноши не завершился. Ему удалось сразу забить дебютный мяч. На 16-й минуте он удачно замкнул передачу Комана.

Сразу после этого Зейр-Эмери почувствовал дискомфорт, ведь во время удара по воротам соперник въехал игроку в голеностоп. После просмотра VAR Сантос из Гибралтара был удален с поля. Из-за этого фола пришлось провести замену уже на 19-й минуте. На поле вышел Фофана.

Уоррен Зейр-Эмери - молодой талант "ПСЖ". Он является игроком основного состава. В его активе в этом сезоне 15 матчей, 2 гола и 5 ассистов.