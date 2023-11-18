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Отбор на Евро-2024. Швейцария - Косово 1:1. И ничьи достаточно
Определились команды группы I
Фото: Getty Images
Несмотря на ничью в домашнем матче, хозяевам все же удалось преодолеть стадию квалификации и попасть на Евро-2024.
Забивать команды начали во втором тайме. В начале счет открыла Швейцария, усилиями Варгаса. Но в концовке уже сборная Косово смогла сравнять счет. Гисени с передачи Мергима Войводы.
Таким образом, из группы I определились команды, которые попадают на заключительную часть турнира - это Румыния и Швейцария. Израиль - гарантированно в плей-офф Дивизиона В.
Отбор на Евро-2024, группа I, девятый тур
Швейцария - Косово 1:1
Голы: Варгас 47 - Гисени 82
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