Отбор к Евро-2024. Израиль - Румыния 1:2. Пушкаш и Хаджи сыграют на Евро

Отбор к Евро-2024. Группа I. 9-й тур

18 ноября. Венгрия, Фульчут. "Панчо Арена"

Арбитр: Летисье (Франция)

Израиль - Румыния 1:2

Голы: Захави 2 - Пушкаш 10, Хаджи 63

Израиль: Глейзер - Даса (Каниковски), Витор, Голдберг, Ревиво - К. Перец, Лави (Фани), Глух - Тургеман, Халаили (Йорно) - Захави

Румыния: Молдован - Рациу, Драгусин, Банку, Бурча - Р. Марин (Чикалдеу), Скрециу (М. Марин), - Хаджи (Коман), Станчу(Рус), Дрегуш (Михайла) - Пушкаш

Предупреждения: Витор, Коман, Рациу, Барибо

Удаление: Михайла

Из-за военных действий в Израиле был приостановлен местный чемпионат, а сборная пропустили два октябрьских матча отбора, поэтому перенесенные матчи пришлось отыгрывать в ноябре, соответственно, для подопечных Хазана это был третий матч за семь дней, для команды, подавляющее большинство игроков которой находились сверх без должной игровой практики, играть с такими интервалами задача не из простых.

Несмотря на это, номинальные хозяева бросились на ворота соперника со стартовым свистком. Израильтяне заработали право на угловой в дебюте матча, розыгрыш которого закончился голом Захави уже на второй минуте, легенда местного футбола вернулся в сборную по патриотическим соображениям на фоне войны с ХАМАСом и забил свой 34 гол за сборную, улучшив рекорд национальной сборной.

Румыны довольно быстро смогли восстановить паритет, так же превратив первую же атаку в забитый мяч, Дрегуш нанес красивый дальний удар в перекладину, мяч отскочил в поле, а Пушкаш был первым на добивании. На 24 минуте Другуш снова попал в каркас ворот соперника, но на этот раз момент завершился в пользу хозяев.

Далее в первом тайме опасные моменты возникали периодически, как у ворот израильтян, так и у ворот румын, номинальные хозяева больше контролировали мяч, но румыны действовали острее и нанесли больше ударов в створ ворот.

С началом второго тайма все больше начала чувствоваться физическая усталость у израильтян, румыны, которых вполне устраивал ничейный результат, сознательно отошли на свою половину поля и играли вторым номером, рассчитывая подловить соперника на контратаках.

Что гостям и удалось сделать уже на 62 минуте игры. В контратаке, находясь в штрафной площадке, Хаджи сначала пытался прострелить, а дальше подхватил мяч после рикошета и расстрелял ближний угол ворот Глейзера, выведя румын вперед 2:1.

Следует отдать израильтянам должное, они до конца пытались изменить ситуацию, шли вперед, создавали угрозу у ворот Молдована, шансы сравнять счет были, но подводила реализация и усталость сказывалась.

Румыны выполнили задачу на максимум и оформили прямую путевку на Евро-2024. В заключительном туре они сойдутся в борьбе за первую строчку со швейцарцами, которых опережают на два очка, обе сборные гарантировали себе участие в предстоящем турнире. Израиль потерял шанс на прямую путевку, но из-за успеха в Лиге Наций сможет побороться за место на Евро через плей-офф.