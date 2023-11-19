Нападающий сборной Германии: У нас была выездная игра в Берлине. Турки поддерживали своих

Нападающий сборной Германии Николас Фюллькруг прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Турции:

“У нас была выездная игра здесь в Берлине. Турки создали много эмоций, поддерживали свои во время каждого единоборства. Не знаю, кого-то из нас это испугало.

Мы хотели атаковать несколько иначе, чем в прошлых играх, потому что мы должны быть гибкими для Евро.

К сожалению, у нас было не так уж много времени. У нас было всего пять полноценных тренировок под руководством Юлиана Нагельсманна. Потому пока не все идет идеально”, - сказал Фюллькруг.