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Нападающий сборной Германии: У нас была выездная игра в Берлине. Турки поддерживали своих
Огромная турецкая диаспора в Германии дала о себе знать
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Германии Николас Фюллькруг прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Турции:
“У нас была выездная игра здесь в Берлине. Турки создали много эмоций, поддерживали свои во время каждого единоборства. Не знаю, кого-то из нас это испугало.
Мы хотели атаковать несколько иначе, чем в прошлых играх, потому что мы должны быть гибкими для Евро.
К сожалению, у нас было не так уж много времени. У нас было всего пять полноценных тренировок под руководством Юлиана Нагельсманна. Потому пока не все идет идеально”, - сказал Фюллькруг.
Напомним, что Германия проводит только товарищеские матчи, ведь прошла на Евро-2024, как хозяйка турнира.
Последний раз официальный поединок "дас националманшафт" провела еще 1 декабря прошлого года на Чемпионате мира в Катаре. После этого за 10 спаррингов немцы трижды победили, дважды сыграли вничью (в том числе с Украиной в июне) и пять раз проиграли.
Следующую встречу Германия проведет 21 ноября против Австрии в Вене.
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