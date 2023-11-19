Босния и Герцеговина - Словакия. Видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Матч без турнирной интриги. Босния и Герцеговина уже готовится к плей-офф, а Словакия – к выступлению на Евро-2024.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 4