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Босния и Герцеговина - Словакия. Видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Босния и Герцеговина - Словакия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч без турнирной интриги. Босния и Герцеговина уже готовится к плей-офф, а Словакия – к выступлению на Евро-2024.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Босния и Герцеговина - Словакия
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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