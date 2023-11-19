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Лихтенштейн - Люксембург. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Лихтенштейн - Люксембург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: sportspress.lu/ автор: Jeff Lahr
Люксембург имеет шансы попасть на Евро через плей-офф, Лихтенштейн - один из главных аутсайдеров отбора.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Лихтенштейн - Люксембург
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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