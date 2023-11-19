Лихтенштейн - Люксембург. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Люксембург имеет шансы попасть на Евро через плей-офф, Лихтенштейн - один из главных аутсайдеров отбора.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 5