Отбор к Евро-2024. Сербия - Болгария 2:2. Сербы едут на Евро

Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур

19 ноября. Лесковац. "Дубочица"

Арбитр: Эрик Ламберч

Сербия - Болгария 2:2

Голы: Велькович 16, Бабич 82 - Русев 59, Десподов 69



Сербия: В. Милинкович-Савич - Миленкович, Велькович, Бабич - Живкович (Радончич), Лукич (Илич), Гудель, Костич (Максимович) - Джуричич (Влахович), Тадич - Митрович (Младенович)

Болгария: Наумов - Попов, Петков, Атанасов, Турицов - Крастев (Боруко), Краев (Чочев), Груев - Десподов (Ковачєв), Минчев (Русев), Колев (Илиев)

Предупреждения: Петков, Лукич

Хозяева вполне ожидаемо, с первых минут игры, завладели инициативой на поле. Сербы подошли к матчу в хорошем настроении, чтобы гарантировать себе попадание на Евро, им было достаточно не проиграть сегодня. Отрыв от прямых конкурентов - черногорцев два очка, и даже если бы черногорцы выиграли на выезде у венгров, сербы остались вторыми в таблице, потому что обыграли прямых конкурентов в этом отборе - дважды.

Над болгарами не нависал груз ответственности сегодня, в этом отборе для них все завершилось еще задолго до матча с сербами и в этом противостоянии они сражались только за свою честь.

Несмотря на это, именно сербы действовали более активно и открыто, и эта активность довольно быстро принесла результат: на 16 минуте сербы заработали угловой, розыгрыш которого завершился взятием ворот болгар, первый удар голкипер перевел в перекладину, но на добивании расторопнее был Велькович.

Далее темп игры существенно спал, более техничные сербы много владели мячом, но без опасности у ворот Наумова, болгары крайне редко обостряли ситуацию, но в тех считанных моментах могли огорчить хозяев, можно вспомнить и удар Деспотова в перекладину, и опасный штрафной, но с третьего раза болгарам удалось взять свое. На 59 минуте Наумов, находясь в штрафной, классным ударом в нижний угол ворот сравнивает счет.

Пропущенный гол словно разбудил сербов, в параллельном матче черногорцы долгое время вели в счете против венгров, и данная ситуация вызвала серьезные риски для сербов, права на ошибку больше не было.

Сербы бросились вперед большими силами, чувствуя, что им по силам одолеть аутсайдера, на поле появился и Влахович, казалось, что сейчас все сложится успешно для хозяев, но другого мнения были гости, они подловили соперника на контратаке, капитан Кирилл Десподов выбежал один на один с Ваней Милинковичем-Савичем и пробил голкипера сербов, чем шокировал местную публику.

К счастью для сербов, на этот момент в Будапеште венгры дважды забили в ворота черногорцев и уже вели в счете, поэтому ситуация не была критической. Но сербы решили не надеяться на результат в параллельном матче, а решать задачи собственноручно, помог, как и в ситуации с первым голом, стандарт. Подача с углового на 82 минуте закончилась взятием ворот Наумова, снова сербы выиграли второй этаж у гостей.

В итоге сербы добывают ничью в нервном матче с аутсайдером группы, вопросов к игре много, но этот результат позволяет им со второго места оформить прямую путевку на Евро. Болгары заслужили похвалы за то, что дали бой одному из фаворитов группы и могли, при определенных обстоятельствах, сегодня создать одну из главных сенсаций тура.