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Отбор на Евро-2024. Венгрия - Черногория 3:1. Теперь точно первые
Хозяева определились с окончательным местом в группе
Фото: пресслужби Угорщини
В матче 9-го тура группы G Венгрия уверенно обыграла Черногорию со счетом 3:1.
Несмотря на доминацию на футбольном поле хозяев, первыми счет открыла Черногория на 36-й минуте благодаря голу Рубежича. Уже во втором тайме Венгрии удалось конвертировать натиск в голы. Дублем за две минуты отметился Собослаи, а в конце поединка точку поставил Наги. Группа G уже выявила двух лучших в своей группе - на Евро-2024 поедут венгры и сербы.
Отбор на Евро-2024, группа G, девятый тур
Венгрия - Черногория 3:1
Голы: Собослаи, 66, 68, Наги, 90+3 - Рубежич, 36
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