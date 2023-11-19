Отбор на Евро-2024. Венгрия - Черногория 3:1. Теперь точно первые

В матче 9-го тура группы G Венгрия уверенно обыграла Черногорию со счетом 3:1.

Несмотря на доминацию на футбольном поле хозяев, первыми счет открыла Черногория на 36-й минуте благодаря голу Рубежича. Уже во втором тайме Венгрии удалось конвертировать натиск в голы. Дублем за две минуты отметился Собослаи, а в конце поединка точку поставил Наги. Группа G уже выявила двух лучших в своей группе - на Евро-2024 поедут венгры и сербы.

Отбор на Евро-2024, группа G, девятый тур

Венгрия - Черногория 3:1

Голы: Собослаи, 66, 68, Наги, 90+3 - Рубежич, 36