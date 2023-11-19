ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти: Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол
Наставник сборной Италии также дал комментарии перед матчем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарии накануне завтрашнего матча Евро-2024 Украина - Италия:
"Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.
У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина - очень искусная команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника", - сказал Спаллетти.
Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало в 21:45.
Популярное сейчас
- Семнадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото