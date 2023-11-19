Спаллетти: Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарии накануне завтрашнего матча Евро-2024 Украина - Италия:

"Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.

У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина - очень искусная команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника", - сказал Спаллетти.