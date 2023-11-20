Украина гарантировала себе плей-офф, определились сеяные команды на Евро-2024. Главные новости за 19 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 ноября

Сборной Украины гарантирован плей-офф отбора к Евро-2024, если не сможет победить Италию. "Сине-желтым" нужен был прямой выход на Евро-2024 минимум двух команд, которые были выше по рейтингу Лиги наций Дивизиона В. Первой была Шотландия, второй ныне стала Сербия. Теперь в случае поражения от Италии Украина весной сыграет в плей-офф в формате "финала четырех".

В воскресенье было сыграно девять матчей отбора к Евро-2024, но только в одном из них определился участник будущего первенства. Справилась со своей задачей вышесказанная Сербия - достаточно было сыграть вничью с Болгарией (2:2).

В воскресенье уверенные победы в своих группах одержали Португалия, Бельгия и Испания. Именно эти команды, а также Франция и организатор турнира Германия, будут сеяны при жребии Евро-2024. На последнюю позицию претендуют Англия и Дания, но соперник Украины в группе уже тоже на 99.9% имеет сеяный статус.

Гави получил травму в первом тайма с Грузией, и покинул поле в слезах. По предварительной информацию, у 19-летнего хавбека повреждение передней крестообразной связки. Гави больше в этом сезоне не сыграет, и вероятно пропустит Евро-2024.

По словам главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, все игроки национальной команды готовятся к матчу с Италией, который состоится в понедельник. Также тренер "сине-желтых" не думает, что Италия будет играть на ничью. "Это не та команда, которая закроется позади и будет играть на ничью. Не тот тренер", - отметил Ребров.