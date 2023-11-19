Отбор на Евро-2024. Лихтенштейн - Люксембург 0:1. Красная не помешала взять очки

В матче 10-го тура группы J Люксембург обыграл Лихтенштейн со счетом 1:0, несмотря на то, что почти весь матч гости играли в 10-х. Удаление уже на 5-й минуте матча получил Синани. Однако экс-форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес смог реализовать свой момент на 69-й минуте, чем принес команде три очка.

Люксембург имел шансы попасть на Евро-2024, однако Словакия не позволила этого сделать, получив очки в своем матче.

Отбор на Евро-2024, группа J, десятый тур

Лихтенштейн - Люксембург 0:1

Гол: Родригес 69

Удаление: Синани 5