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Отбор на Евро-2024. Лихтенштейн - Люксембург 0:1. Красная не помешала взять очки
Но Словакия не позволила выйти из группы
Фото: Ziggo Sport Voetbal
В матче 10-го тура группы J Люксембург обыграл Лихтенштейн со счетом 1:0, несмотря на то, что почти весь матч гости играли в 10-х. Удаление уже на 5-й минуте матча получил Синани. Однако экс-форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес смог реализовать свой момент на 69-й минуте, чем принес команде три очка.
Люксембург имел шансы попасть на Евро-2024, однако Словакия не позволила этого сделать, получив очки в своем матче.
Отбор на Евро-2024, группа J, десятый тур
Лихтенштейн - Люксембург 0:1
Гол: Родригес 69
Удаление: Синани 5
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|10
|10
|0
|0
|36-2
|+34
|30
|2
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17-8
|+9
|22
|3
|Люксембург
|10
|5
|2
|3
|13-19
|-6
|17
|4
|Исландия
|10
|3
|1
|6
|17-16
|+1
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|10
|3
|0
|7
|9-20
|-11
|9
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|0
|10
|1-28
|-27
|0
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