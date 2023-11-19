ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на ЧЕ-2023. Португалия одержала 10 победу подряд, Словакия одержала верх над Боснией и Герцеговиной
Лидеры группы добыли положительный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, 10 тур
"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)
Португалия – Исландия 2:0
Голы: Фернандеш 37, Орта 66
Португалия: Кошта – Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу – Отавиу, Пальинья, Фернандеш – Силва, Роналду, Феликс
Исландия: Вальдимарссон – Херманссон, Ингасон, Палссон, Тораринсон – Сигурдссон, Йоханнессон, Виллумссон – Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон
Босния и Герцеговина – Словакия 1:2
Голы: Грошовски 49 – Боженик 52, Шатка 71
Популярное сейчас
- Ребров о высказываниях Чеферина относительно Италии на Евро: Ребята будут только злее
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Служба Безопасности Израиля сбила подозрительный дрон во время матча своей сборной в Косово
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото