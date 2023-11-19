Отбор на ЧЕ-2024. Португалия одержала 10 победу подряд, Словакия одержала верх над Боснией и Герцеговиной

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, 10 тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

У португальцев сегодня был заключительный день прекрасного 10-турового отпуска в группе J. Несмотря на статус матча и уровень соперника, Роберто Мартинес выпустил против исландцев основной состав. Однако гости могли проиграть еще с меньшим счетом.

Лидером первого тайма на поле был Фернандеш. Он брал игру на себя, часто обострял. В том числе создал момент для Инасиу после подачи со стандарта, но защитник пробил немного левее ворот. На 37-й минуте Бруно все-таки записал свою фамилию на табло.

Классический гол для португальского полузащитника МЮ. Силва сбросил пяткой под удар Фернандешу, а тот с линии штрафной попал в угол ворот. Шестой гол Бруно в этом отборе. В целом – 14 результативных действий. Покуражился во славу.

Одной из интриг для хозяев оставалась бомбардирская гонка. Утром в ней еще лидировал Роналду, однако Лукаку четырьмя голами в ворота Азербайджана обогнал Криштиану. Капитан Португалии так и остался на втором месте, ведь сегодня чаще попадал в офсайд, чем создавал моменты для себя.

Однако ассист в свой актив Роналду все-таки записал. Удар Феликса потянул голкипер, а Роналду и Орта были готовы к добиванию. Криштиану не пожалел отдать пас на партнера – Рикарду забил свой второй гол в последних трех матчах за сборную.

Под конец исландцы очнулись. В компенсированное ко второму тайму время гости все-таки создали очень хороший момент. Удар Оскарссона потянул Кошта, а Траустасон с добивания попал в перекладину. Могли уехать из Лиссабона с разрывом в счете всего в один мяч.

30 очков из 30 возможных – такое случилось с Португалией в отборе на Евро впервые. Исландия финишировала на четвертом месте, обойдя только Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.

Португалия – Исландия 2:0

Голы: Фернандеш 37, Орта 66

Португалия: Кошта – Мариу (Геррейро 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невес 87) – Отавиу (Витинья 75), Пальинья, Фернандеш – Силва (Орта 62), Роналду, Феликс (Брума 87)

Исландия: Вальдимарссон – Херманссон, Ингасон, Палссон, Тораринсон – Сигурдссон, Йоханнессон (Траустасон 62), Виллумссон (Эллертссон 62) – Торстейнссон (Гудйонсен 62), Финнбогасон (Оскарсслм 4)

Предупреждения: Пальинья 54, Феликс 84 – Йоханнессон 28, Торстейнссон 32, Виллумсон 46, Гудмундссон 54

Именно боснийцы в параллельном матче группы J также потерпели поражение. Они вели в счете в домашнем поединке против Словакии, однако игра в меньшинстве принесла свои плохие плоды. Словаки одержали свою седьмую победу в этом отборе, а уступала команда только Португалии. Эти две команды и представят группу J на Чемпионате Европы.

Босния и Герцеговина – Словакия 1:2

Голы: Грошовски 49 – Боженик 52, Шатка 71