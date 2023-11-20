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Спаллетти не включил пять игроков в заявку сборной Италии на матч против Украины
Игра пройдет сегодня в Леверкузене
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Наставник "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти огласил заявку команды на игру.
Стоит отметить, что Спаллетти исключил из окончательного списка 5 игроков, а именно Карнесекки, Ладзари, Камбьязо, Кольпани и Берарди.
Вратари: Доннарумма, Проведель, Викарио,
Защитники: Ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Бираги, Буонджорно, Дармиан, Ачерби, Манчини,
Полузащитники: Бонавентура, Жоржиньо, Кристанте, Фраттези, Барелла,
Нападающие: Скамакка, Распадори, Кин, Кьеза, Политано, Дзаньоло, Эль-Шаарави.
Ранее Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матч с Италией.
Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.
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