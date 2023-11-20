Жеребьевка плей-офф ЕВРО 2024: Все, что вам нужно знать

Жеребьевка плей-офф ЕВРО 2024 начнется в четверг 23 ноября с полудня по центральноевропейскому времени.

Кто на данный момент прошел квалификацию для участия в жеребьевке плей-офф?

Босния и Герцеговина

Финляндия

Грузия

Греция

Израиль

Люксембург

Польша

Двенадцать команд будут допущены к участию из Лиги Наций 2022/23 года - номинально это победители групп лиг A, B и C, но если они уже прошли квалификацию, то их место займет следующая по рейтингу команда своей лиги. Четыре места в плей-офф распределяются между всеми лигами от Лиги C до Лиги A в обратном алфавитном порядке.

Если в плей-офф Дививзиона А выходит менее четырех команд из этой лиги, то первое свободное место получает победитель группы Лиги D, Эстония.

Оставшиеся места распределяются на основе общего рейтинга Лиги Наций 2022/23 между командами, которые не прошли квалификацию, с тем ограничением, что победители групп лиг B и C не могут оказаться в плей-офф вместе с командами из более высокой лиги.

Когда будут определены пути плей-офф?

Распределение команд по путям плей-офф может быть подтверждено только после окончания группового этапа Европейского отборочного турнира 21 ноября 2023 года, когда будет определено 12 участников плей-офф. Возможно, понадобится проведение жеребьевки.

Как распределяются места в финале плей-офф?

Для определения хозяина финала в рамках каждой дорожки плей-офф будет проведено три жеребьевки, в результате которых будет определено, какая из полуфинальных пар получит право на проведение финала плей-офф.

После того, как полуфинал будет сыгран, победитель этого матча обязательно сыграет дома с победителем другого полуфинала.

Для каждой дорожки будет подготовлено по два шара, представляющих каждую полуфинальную пару: Полуфинал 1 и Полуфинал 2.

Путь C

Первый вытянутый шар определяет, кто из победителей полуфинала на пути C будет принимать финальный матч. Второй оставшийся шар определит гостя финала дорожки C.

Дорожки B и A

Жеребьевка продолжается на дорожке B, а потом завершится на дорожке A аналогичным образом.

Когда будут проходить матчи плей-офф?

Шесть полуфиналов состоятся 21 марта 2024 года, а три финала - 26 марта 2024 года, и три команды, которые победят в этих матчах, определят состав участников финальной части ЕВРО из 24 команд.

Также будет проведена жеребьевка для заполнения квоты Дивизиона А, если там будет менее четырех команд. Известно, что если из группы не выйдет Чехия, то эта жеребьевка состоится между не победителями групп Лиги наций Дивизиона В, среди которых может быть и Украина.