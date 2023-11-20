Чехия - Молдова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Победитель этого матча напрямую выйдет на Евро-2024. Нюанс в том, что чехов также устраивает ничья. Также этот матч может определить путь, по которому пойдет Украина в случае не выигрыша от Италии. Если победит Молдова, тогда мы остаемся в Дивизионе В.

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Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 5