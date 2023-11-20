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Словения - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Словения - Казахстан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
dailymail.co.uk
Один из лобовых поединков на финише квалификационной кампании. Победитель этого матча поедет на Евро-2024. Словенцев устроит и ничья.
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Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Словения - Казахстан
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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