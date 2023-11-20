ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Северная Ирландия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Севарная Ирлнадия - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Дания уже вышла из группы и закончит для себя отбор матчем на поле одного из аутсайдеров группы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото