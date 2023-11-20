Северная Ирландия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Дания уже вышла из группы и закончит для себя отбор матчем на поле одного из аутсайдеров группы.

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Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Северная Ирландия - Дания

Трансляция - MEGOGO Футбол 4