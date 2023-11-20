Албания - Фарерские острова. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Албания уже гарантировала себе выход из группы, но еще нужны три очка для первого места в таблице. Матч с Фарерскими островами – идеальная возможность.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 6