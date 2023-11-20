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Албания - Фарерские острова. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Албания - Фарерские острова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: tumblr
Албания уже гарантировала себе выход из группы, но еще нужны три очка для первого места в таблице. Матч с Фарерскими островами – идеальная возможность.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6
Отбор к Евро-2024
Албания - Фарерские острова
Трансляция - MEGOGO Футбол 6
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