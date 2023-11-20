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Сан-Марино - Финляндия. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Сан-Марино - Финляндия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Финляндия уже не выйдет из группы – надо готовиться к плей-офф. А сборная Сан-Марино ни на что и не претендовала.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7
Отбор к Евро-2024
Сан-Марино - Финляндия
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
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