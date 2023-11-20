Сан-Марино - Финляндия. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Финляндия уже не выйдет из группы – надо готовиться к плей-офф. А сборная Сан-Марино ни на что и не претендовала.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 20-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 7