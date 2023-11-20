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Греция - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Греция - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis
Франция уже пробилась в финальную часть Евро-2024. Греция лишилась шансов на второе место и дожидается плей-офф Лиги наций. УЕФА, зачем этот матч?
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Оживить встречу, где нет турнирной мотивации, могут только греки, если им приспичит впервые за долгое время победить топ-сборную. С 2020-го из грандов в Афины приезжали только Испания и Нидерланды, и обе победили по 1:0.
И кто знает, может, Франция даже подыграет грекам? В пятницу "Ле Бле" не только побили рекорд отборов УЕФА, забив Гибралтару 14 голов, но и потеряли 17-летнего Уоррена Заира-Эмери. А вслед за ним "кресты" порвал и испанец Гави.
Будет ли Дешам рисковать основой в ничего не значащем матче - узнаем во вторник, 21 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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