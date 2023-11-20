Греция - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Франция уже пробилась в финальную часть Евро-2024. Греция лишилась шансов на второе место и дожидается плей-офф Лиги наций. УЕФА, зачем этот матч?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Оживить встречу, где нет турнирной мотивации, могут только греки, если им приспичит впервые за долгое время победить топ-сборную. С 2020-го из грандов в Афины приезжали только Испания и Нидерланды, и обе победили по 1:0.

И кто знает, может, Франция даже подыграет грекам? В пятницу "Ле Бле" не только побили рекорд отборов УЕФА, забив Гибралтару 14 голов, но и потеряли 17-летнего Уоррена Заира-Эмери. А вслед за ним "кресты" порвал и испанец Гави.

Будет ли Дешам рисковать основой в ничего не значащем матче - узнаем во вторник , 21 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало - в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч відбору до Євро-2024 Греція - Франція Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>