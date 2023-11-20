Отбор на Евро. Удаление защитника Карпат помогло Чехии выйти на Евро, а Албания в ленивом стиле обеспечила себе первое место

Отбор на Евро-2024, 10-й тур

Стадион: "Андрув" (Оломоуц)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Чехия — Молдова 3:0

Голы: Доудера (14), Хори (72), Соучек (90)

Чехия: Станек — Витик, Зима, Голеш — Масопуст, Соучек, Садилек (Крал, 58), Доудера — Провод (Лингр, 77) — Хори (Хитил, 85), Гложек (Кушей, 58)

Молдова: Райлян — Ревенко (Кожокару, 46), Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук — Постолаки, Раце (Стыне, 78), Каймаков (Плетике, 59), Моцпан (Дамашкан, 46) — Николаеску (Кожокар, 65)

Предупреждения: Кушей (90+3) — Ревенко (24), Каймаков (30), Посмак (45), Бабогло (47), Стыне (90+1)

Удаление: Бабогло (55)

Матч жизни для Молдовы в итоге прошел слишком спокойно и прозаично, хотя подопечные Сергея Клещенко показали неплохой футбол в первом тайме. Да, именно в первом тайме, во втором вспоминать особо нечего. Чехии хватало даже ничьей для выхода на Евро, но они перевыполнили задачу, впрочем обо всем по порядку.

Молдова достаточно активно начала эту встречу и в дебюте игры шанс забить был у Вадима Раце, который пробивал довольно коварно и под перекладину, однако Индрих Станек дотянулся и перевел мяч на угловой. Активный старт, который плавно перетек в перехват инициативы со стороны чехов. Они взяли мяч под свой контроль и начали создавать сначала полумоменты, а затем и забивать.

После великолепной контратаки забил Давид Доудера, который убежал от Ревенко, получив классную передачу от Томаша Хоры. Доудера очень спокойно разобрался при выходе 1 на 1 с голкипером и разрядил слегка напряженную обстановку трибун в Оломоуце.

Ответить на этот гол Молдова попыталась на 22-й минуте, когда никем не прикрытый Никита Моспан получил мяч на дальней штанге и должен был как следует пробивать, но удар от флангового полузащитника гостей откровенно не удался. В дальнейшем матч развивался по удобному для чехов сценарию: они не подпускали своих соперников близко к собственным воротам, но и сами не очень активно продвигались вперед. Поэтому много борьбы в центре поля без обострений, а что еще нужно команде, которая успела получить комфортный для себя результат.

Хозяева поля с удовольствием продолжали то, что им удавалось в первой половине встречи: сушили и не рисковали. Молдова и так почти не имела шансов хотя бы сравнять счет, а когда они остались в меньшинстве, эти шансы фактически исчезли. Защитник львовских "Карпат" Владислав Бабогло заработал две желтые карточки в достаточно простых ситуациях, за что увидел перед собой карту красного цвета. Все, после того момента игра была завершена.

Чехия успела отправить второй гол в ворота Райляна, на этот раз после углового, где всех опередил Томаш Хори. Это 2:0, соперник в меньшинстве, трибуны начали праздновать и их уже было не остановить. А Молдова, кажется, приняла такую свою судьбу, особых попыток отыграться мы больше не увидели. На последних минутах Томаш Соучек забил и третий гол и оформил разгром. Матч жизни, который прошел немного не так, как это себе представлял Николиеску и компания. Этот отборочный цикл они точно могут занести себе в актив, но для выхода на Евро мощности им не хватило.

Чехия, ожидаемо, выходит на Чемпионат Европы со второго места, ведь для первой сходники им нужно было поражение Албании против Фарерских островов. Кстати, относительно того матча.

Отбор на Евро-2024, 10-й тур

Стадион: "Эйр Албания" (Тирана)

Албания — Фарерские острова 0:0

Голы: нет.

Албания сегодня выходила явно не разрывать или хотя бы играть в футбол. Откровенная расслабленность в ногах футболистов дала о себе знать. Им было достаточно просто не проиграть Фарерам, чтобы сохранить за собой первое место в группе.

В конце концов, с этой задачей они справились, какие могут быть к ним вопросы? Игру и результат этого поединка вряд ли кто-то будет вспоминать, главное, что они добились своей цели.