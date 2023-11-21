"Контакт есть, добавить нечего". Легенда сборной Италии - о падении Мудрика в штрафной

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, а ныне эксперт на телеканале Sky Italia Джузеппе Бергоми считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота итальянцев в эпизоде, в котором Брайан Кристанте сфолил на Михаиле Мудрике.

"Контакт есть, Мудрик сбит. Судья за весь матч ни разу зафиксировал фол на этом игроке, в том числе и из-за того, как он падал. Конечно, он оценил это так, но я подумал: Если бы это случилось с нами, я не знаю, как бы мы отреагировали. Мы бы негодовали.

Потом, если я вспомню прошлое, чемпионат мира 2002 года, я скажу, что это подходит. Но если бы ситуация была обратной, что бы мы сказали? Контакт есть, добавить нечего", - приводит слова Бергоми TUTTOmercatoWEB.