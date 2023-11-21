Так был пенальти или нет? В итальянской студии "Rai Sport" не утихали споры после матча между Украиной и Италией

В студии "Rai Sport" не утихали споры после матча между сборными Италии и Украины (0:0), который позволяет команде Спаллетти получить путевку на чемпионат Европы в Германии 2024 года. Концовка матча характеризовалась контактом в штрафной площади между Кристанте и Мудриком, не назначенным арбитром пенальти и VAR, который решил не вмешиваться.

Стефано Антинелли, ведущий программы "Notta Azzurra", уверен в правильности решения арбитра: "Мудрик прыгает одновременно с контактом Кристанте, и этот жест выдает желание обмануть судью, независимо от последующего контакта с полузащитником "Ромы". Примерно в том же ключе высказывается и Даниэле Адани: "Он прыгает, но, на мой взгляд, не для того, чтобы избежать соперника, а для того, чтобы заработать пенальти, что и было оценено арбитром".

Другого мнения придерживается Альберто Римедио, который комментировал матч вместе с Антонио Ди Дженнаро: "Чем больше я смотрю повторы, тем больше мне кажется, что это пенальти. Если бы нам не поставили такой пенальти, мы бы говорили об этом два года". Действительно, Мудрик прыгает, но он делает это, чтобы избежать контакта с соперником. Я не спорю с тем, что судья это видел, но с тем, что VAR это не рассмотрел".