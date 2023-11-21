Греция - Франция. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Франция после громкого разгрома Гибралтара 14:0 едет в гости к Греции, которая уже потеряла шансы пробиться на Евро через группу и ждет плей-офф Лиги наций.

Этот матч имеет все шансы превратиться в скучное полуторачасовое ожидание свистка, если только игроки не найдут какой-то другой мотивации, кроме турнирной.

Отбор к Евро-2024. Группа В. 10-й тур

21 ноября. Афины. "Ая София"

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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