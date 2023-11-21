Доннарумма отреагировал на эпизод с Мудриком: Там можно было поставить пенальти

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался касательного скандального решения арбитра в матче отбора Евро-2024 против Украины (0:0).

Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.

"На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я пересмотрел видео, и, по моему мнению, там можно было поставить пенальти. Но хорошо, что все так завершилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды", - приводит слова Доннаруммы Football Italia.