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Доннарумма отреагировал на эпизод с Мудриком: Там можно было поставить пенальти
Вратарь сборной Италии признал, что пенальти на Мудрике был
Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался касательного скандального решения арбитра в матче отбора Евро-2024 против Украины (0:0).
Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.
"На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я пересмотрел видео, и, по моему мнению, там можно было поставить пенальти. Но хорошо, что все так завершилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды", - приводит слова Доннаруммы Football Italia.
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