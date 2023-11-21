Фраттези: фол Кристанте на Мудрике совсем не однозначный

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези прокомментировал спорный эпизод в конце прошлого матча квалификации к Евро-2024 с Украиной (0:0), в котором игрок итальянской национальной команды Бриан Кристанте, возможно, сфолил в штрафной площадке на украинском нападающем Михаиле Мудрике.

"Этот эпизод не кажется таким уж однозначным. Вроде бы он его и не трогает, но, честно говоря, тогда, находясь на поле, я практически ничего не видел. Потом, когда я посмотрел повтор, мне показалось, что Кристанте его задел. Затем я посмотрел другой повтор, и на этот раз мне показалось, что он даже не задел Мудрика", - Фраттези.

Напомним, по итогам восьми матчей отборочного турнира к Евро-2024 сборная Италии набрала 14 очков и заняла второе место в группе C, что позволило ей напрямую выйти на этот турнир.

В свою очередь, Украина также заработала 14 очков, но расположилась на третьей строчке и теперь постарается попасть на грядущий чемпионат Европы через плей-офф, куда попала по итогам Лиги наций.