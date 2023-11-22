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Нагельсманн: Сейчас нужно смириться. На тренировках мы единое целое, после свистка - бойцы-одиночки
Юлиан высказался о неудачных результатах
Фото: dfb.de
Юлиан Нагельсманн высказался о неудачных результатах Германии.
Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.
- Нас ждет большая работа. Сейчас нужно смириться с ситуацией. Нужно признать, что впереди - просто невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки - тоже.
- Неужели команда не понимает, что поставлено на карту?
- Не думаю, что дело в том, что игроки не понимают. Мы не играем свободно. На тренировках мы единое целое, но после свистка на поле появляются бойцы-одиночки, - сказал тренер сборной Германии.
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