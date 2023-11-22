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Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год
Германия неудачно провела 2023 год
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa
Вчера сборная Германии уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года.
Команда, которая не играла в квалификации Евро-2024, поскольку будет хозяйкой турнира, провела в 2023 году 11 товарищеских матчей. В них у Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.
До сентября сборную Германии тренировал Ханси Флик. После его отставки команду возглавил Юлиан Нагельсманн, под руководством которого у немцев 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.
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