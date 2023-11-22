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Балотелли - о фоле на Мудрике: Я бы сошел с ума, если бы на мне не поставили пенальти
Марио прокомментировал нашумевший эпизод
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли прокомментировал нашумевший эпизод в матче отборочного турнира Евро-2024 против Украины (0:0).
"Если бы на мне не поставили пенальти, я бы сошел с ума. Это определенно пенальти.
Хорошо, что мы едем на чемпионат Европы, но давайте подумаем об одной вещи: если бы такой момент произошел с нами, какова будет наша реакция? Это пенальти. Мудрик опережает Кристанте и это фол. В этом нет никаких сомнений.
Независимо от этого, Доннарумма все равно отбил бы этот одиннадцатиметровый" - цитирует Балотелли Tuttomercatoweb.
Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной площадке итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.
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