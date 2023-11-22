Балотелли - о фоле на Мудрике: Я бы сошел с ума, если бы на мне не поставили пенальти

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли прокомментировал нашумевший эпизод в матче отборочного турнира Евро-2024 против Украины (0:0).

"Если бы на мне не поставили пенальти, я бы сошел с ума. Это определенно пенальти.

Хорошо, что мы едем на чемпионат Европы, но давайте подумаем об одной вещи: если бы такой момент произошел с нами, какова будет наша реакция? Это пенальти. Мудрик опережает Кристанте и это фол. В этом нет никаких сомнений.

Независимо от этого, Доннарумма все равно отбил бы этот одиннадцатиметровый" - цитирует Балотелли Tuttomercatoweb.