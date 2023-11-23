Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Сегодня сборная Украины узнает соперников

Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 состоится сегодня, 23 ноября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

По ее результатам определятся соперники сборной Украины в борьбе за последние путевки на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Посмотреть церемонию жеребьевки стыковых матчей можно будет бесплатно на сайте УЕФА. Начало жеребьевки запланировано на 13:00 по киевскому времени.

На последние три путевки на Евро-2024 претендуют 12 национальных сборных, среди которых и Украина.

Жеребьевка сначала определит, какая из команд Лиги В будет играть стыковые матчи в пути Лиги А, поскольку там недобор по командам. В Лигу А отправится одна из трех команд (Украина, Финляндия или Исландия).

Путь А

21 марта, Польша - Эстония;

21 марта, Уэльс - Финляндия, Украина или Исландия;

или Исландия; 26 марта, финальный матч за место на Евро.

Путь B

21 марта, Израиль - Украина или Исландия;

или Исландия; 21 марта, Босния и Герцеговина - Финляндия или Украина ;

; 26 марта, финальный матч за место на Евро.

Путь C

21 марта, Грузия - Люксембург;

21 марта, Греция - Казахстан;

26 марта, финальный матч за место на Евро.

В рамках стыковых матчей 21 марта проведут шесть полуфинальных матчей, по итогам которых определятся команды, которые сыграют в финалах. Решающие матчи состоятся 26 марта. Победители финалов присоединятся к 21 команде в финальной части Евро-2024.