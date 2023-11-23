Соперники для Украины. Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024

Сегодня, 23 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. На последние три путевки на Евро-2024 претендуют 12 национальных сборных, среди которых и Украина. Речь идет о победителях групп лиг А, В и С, не прошедших отбор, а также командах из самым высоким рейтингом Лиги наций этих Дивизионов, не прошедших отбор.

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Украина попала в Путь Б и в полуфинале встретится с Боснией и Герцеговиной. В финале наша команда будет играть с победителем пары Израиль - Исландия.

В случае с Путем С жеребьевка не требуется, матчи известны. Там определялся только хозяин финала.

Все результаты жеребьевки:

Путь А

А1 Польша - Эстония;

А2 Уэльс - Финляндия;

Финал состоится на поле победителя А2

Путь B

В1 Израиль - Исландия;

В2 Босния и Герцеговина - Украина ;

; Финал состоится на поле победителя В2

Путь C

С1 Грузия - Люксембург;

С2 Греция - Казахстан;

Финал состоится на поле победителя С1

Полуфиналы сыграют 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.