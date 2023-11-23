Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную

Сегодня, 23 ноября, сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора Евро-2024. В полуфинале подопечные Сергея Реброва на выезде сыграют против Боснии и Герцеговины. Эта игра пройдет 21 марта.

При этом, как сообщает польский журналист Петр Слонка, боснийская национальная команда переживает кризис.

"Я смотрел группу Словакии в квалификации Евро. Босния – очень слабая команда. Я говорил с одним из боснийских игроков: у них большой кризис. В сборной нормально играет только Джеко, а остальные игроки должны платить (от 20 тыс. евро) за участие в матчах и считают, что заплатив, им больше ничего не нужно делать", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Сборная Боснии и Герцеговины заняла предпоследнее место в группе J, набрав 9 очков в 10 турах.