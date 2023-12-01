Где и когда смотреть жеребьевку чемпионата Европы-2024 – все детали

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится в субботу, 2 декабря, процедура пройдет в немецком Гамбурге и начнется в 19:00 по киевскому времени. 24 команды разбросают на 5 групп в зависимости от их результатов в квалификации.

Жеребьевка будет транслироваться на официальном сайте УЕФА и на канале организации в YouTube.

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По итогам квалификации стали известны 20 участников финальной части турнира. Первой командой, которая квалифицировалась, стала Германия – хозяйка турнира.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель плей-офф Пути А, победитель плей-офф Пути В, победитель плей-офф Пути С.

Три команды, которые победят в своих финалах в марте и получат последние путевки, попадут в одну из групп из четвертой корзины. Отметим, что в плей-офф отбора на ЕВРО команда Реброва в полуфинале сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае успеха встретится в финале с победителем матча Израиль – Исландия.