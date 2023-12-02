ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание матчей Евро-2024. Когда будет играть Украина, в случае победы в плей-офф квалификации
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Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Благодаря жеребьевке групп Евро-2024 определился полный календарь финального этапа турнира. Напомним, что Чемпионат Европы состоится в 2024 году, в 10-и городах Германии.
Сборная Украины не смогла выйти на турнир напрямую, поэтому будет пытаться уцепиться за последний шанс в матчах плей-офф квалификации, которые состоятся в марте 2024 года. В случае, если Украина преодолеет этот этап, она выйдет на Евро-2024, где будет выступать в группе Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией. Если "все звезды сойдутся", будем иметь такое расписание:
17 июня. Румыния - Победитель плей-офф В (Мюнхен)
21 июня. Словакия - Победитель плей-офф В (Дюссельдорф)
26 июня. Победитель плей-офф B - Бельгия (Штутгарт)
С расписанием всех остальных матчей вы можете ознакомиться здесь.
Евро-2024 начнется 14 июня матчем Германия - Шотландия, а завершится 14 июля финалом в Берлине.
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