Тренер Испании после попадании в "группу смерти" на Евро-2024: Мы чувствуем себя мощными

По результатам жеребьевки Евро-2024 сборная Испании попала в группу В, которую уже назвали "группой смерти". В квартете представлены Испания, Италия, Хорватия и Албания.

Главный тренер "Ла Рохи" Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от жребия.

Это группа, которая потребует от нас многого. Нам нужно будет показать наши лучшие выступления. Не забудем Албанию, которая была первой в своей группе. Италия - отличная команда, ее хорошо тренируют, и мы знаем Италию и Хорватию из Лиги наций.

На Евро-2024 не бывает легкой игры. Мы чувствуем себя сильными и мощными. Я уверен, что и соперникам не нравится, что сыграют с Испанией.