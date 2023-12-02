ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Испании после попадании в "группу смерти" на Евро-2024: Мы чувствуем себя мощными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По результатам жеребьевки Евро-2024 сборная Испании попала в группу В, которую уже назвали "группой смерти". В квартете представлены Испания, Италия, Хорватия и Албания.
Главный тренер "Ла Рохи" Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от жребия.
Это группа, которая потребует от нас многого. Нам нужно будет показать наши лучшие выступления. Не забудем Албанию, которая была первой в своей группе. Италия - отличная команда, ее хорошо тренируют, и мы знаем Италию и Хорватию из Лиги наций.
На Евро-2024 не бывает легкой игры. Мы чувствуем себя сильными и мощными. Я уверен, что и соперникам не нравится, что сыграют с Испанией.
Со всеми результатами жеребьевки можете ознакомиться здесь.
Популярное сейчас
- Кривбасс вырывается в лидеры, Полесье теряет с аутсайдером. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- День без результативных действий в Ла Лиге. Оценки украинских футболистов за матч Жирона - Валенсия
- Малиновский забивает во втором матче подряд за Дженоа. Видео
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО