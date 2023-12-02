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Буффон: На Евро не так много команд, которые сильнее Италии
Интересное заявление от легенды
The Guardian
После завершения карьеры итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон стал главой делегации Национале. Поэтому, сегодня легенда футбола присутствовал в Гамбурге на жеребьевке Евро-2024.
Италия попала в одну группу с Испанией, Хорватией и Албанией. Буффон понимает, что будет трудно, но все равно считает Италию одной из лучших на турнире.
Эта группа немного похожа на ту, которую мы имели на Евро-2012 с Испанией, Хорватией и Республикой Ирландия. Тогда мы прошли со второго места и вышли в финал. На этот раз четыре лучшие команды, которые занимают третьи места, также проходят квалификацию, поэтому это увеличивает наши шансы.
Мы обеспокоены, но другие команды также не будут прыгать от радости, сыграв с Италией.
До июня будет время, чтобы эта команда улучшилась. В индивидуальном плане в турнире есть 3-4 команды, которые имеют более сильные составы, но когда мы работаем единым целым, одной душой, то я не знаю, сколько на самом деле команд сильнее нас.
Со всеми результатами жеребьевки можете ознакомиться здесь.
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