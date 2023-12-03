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УЕФА проводит расследование относительно вчерашних стонов, которые звучали во время церемонии жеребьевки
Это был пранк
Фото: uefa.com
УЕФА проводит расследование относительно женских стонов, которые
YouTube-пранкер Дэниел Джарвис взял на себя ответственность и за эту, и за последнюю выходку. Пранкер подложил мобильный телефон, на который звонил через некоторые промежутки времени, а на рингтоне стоял звук женских стонов.
После завершения церемонии организаторы обнаружили подброшенный телефон и попросили прощения перед всеми зрителями.
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