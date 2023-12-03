УЕФА проводит расследование относительно вчерашних стонов, которые звучали во время церемонии жеребьевки

УЕФА проводит расследование относительно женских стонов, которые звучали во время субботней трансляции жеребьевки Евро-2024. Подобный инцидент произошел во время подготовки к январскому матчу Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Вулвз".

YouTube-пранкер Дэниел Джарвис взял на себя ответственность и за эту, и за последнюю выходку. Пранкер подложил мобильный телефон, на который звонил через некоторые промежутки времени, а на рингтоне стоял звук женских стонов.

После завершения церемонии организаторы обнаружили подброшенный телефон и попросили прощения перед всеми зрителями.