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На Евро-2024 будут использовать мяч, который будет фиксировать игру рукой
Технологическая революция в футболе
uefa
Организаторы будут использовать высокотехнологичные мячи во время Евро-2024 года. Об этом сообщает издание "The Times".
Чип, который встроен в модель Adidas FUSSBALLLIEBE, будет способствовать принятию точных судейских решений по игре рукой и положении вне игры. Это будет работать вместе с отслеживанием частей тела, что позволит в реальном времени создавать изображение тела футболиста и определять куда попал мяч.
Также сообщили, что микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу. Арбитры, которые уже наблюдали за работой новой системы, сообщили, что точность поражает
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