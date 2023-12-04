На Евро-2024 будут использовать мяч, который будет фиксировать игру рукой

Организаторы будут использовать высокотехнологичные мячи во время Евро-2024 года. Об этом сообщает издание "The Times".

Чип, который встроен в модель Adidas FUSSBALLLIEBE, будет способствовать принятию точных судейских решений по игре рукой и положении вне игры. Это будет работать вместе с отслеживанием частей тела, что позволит в реальном времени создавать изображение тела футболиста и определять куда попал мяч.

Также сообщили, что микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу. Арбитры, которые уже наблюдали за работой новой системы, сообщили, что точность поражает