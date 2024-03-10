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"Они умеют контролировать игру": Пойет - о фаворитах Евро-2024
Выделил Англию, Францию и Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился мнением по поводу главных фаворитов Евро-2024.
"Англия. В этом году у них особое поколение, и их манера игры отличается от предыдущих. Считаю, это должен быть их турнир. Что касается Испании мне нравятся их стиль, ведь стиль Испании уникален, и это помогает им.
Франция? Мне кажется, если они будут в хорошей форме, то должны быть в финале. Я проанализировал их игру, если Франция хочет оказать давление, она его создает, если они хотят играть не в полную силу, они делают это. Они умеют контролировать игру, – приводит слова Пойета AS.
Напомним, чемпионат начнется 14 июня в Мюнхене и завершится 14 июля в Берлине.
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