"Они умеют контролировать игру": Пойет - о фаворитах Евро-2024

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился мнением по поводу главных фаворитов Евро-2024.

"Англия. В этом году у них особое поколение, и их манера игры отличается от предыдущих. Считаю, это должен быть их турнир. Что касается Испании мне нравятся их стиль, ведь стиль Испании уникален, и это помогает им.

Франция? Мне кажется, если они будут в хорошей форме, то должны быть в финале. Я проанализировал их игру, если Франция хочет оказать давление, она его создает, если они хотят играть не в полную силу, они делают это. Они умеют контролировать игру, – приводит слова Пойета AS.