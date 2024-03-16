Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич произвел замену в составе на матче раунда плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2024.

Центральный защитник Адриан Барышич, представляющий "Базель", травмировался в матче против "Янг Бойз" 10 марта. Вместо него был вызван защитник “Ракува” Аднан Ковачевич.

На счету 30-летнего Ковачевича 12 матчей в составе сборной Боснии, а 22-летний Барышич провел четыре поединка.

Боснийцы встретятся со сборной Украины 21 марта в Зенице. Победитель поединка 26 марта встретится с Израилем или Исландией и сразится за путевку на Евро-2024.

Самая сильная команда из этой четверки попадет в группу E, где ее уже ждут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.