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Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной
Ему уже нашли замену
Боснія і Герцеговина
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич произвел замену в составе на матче раунда плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2024.
Центральный защитник Адриан Барышич, представляющий "Базель", травмировался в матче против "Янг Бойз" 10 марта. Вместо него был вызван защитник “Ракува” Аднан Ковачевич.
На счету 30-летнего Ковачевича 12 матчей в составе сборной Боснии, а 22-летний Барышич провел четыре поединка.
Боснийцы встретятся со сборной Украины 21 марта в Зенице. Победитель поединка 26 марта встретится с Израилем или Исландией и сразится за путевку на Евро-2024.
Самая сильная команда из этой четверки попадет в группу E, где ее уже ждут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
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