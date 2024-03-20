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Уэльс - Финляндия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к Евро-2024
Будем наблюдать параллельно с матчем Украины
Фото: SPL / Jimi Soinila
Время последних надежд на Евро. В одном из полуфиналов плей-офф квалификации Евро-2024 состоится поединок Уэльса и Финляндии. Вторые лишь однажды в истории участвовали в основной части турнира. Чтобы снова порадовать болельщиков необходимо на выезде побеждать Уэльс, а затем еще и одолеть триумфатора игры Польша - Эстония. Но команда Роберта Пейджа имеет свои планы...
Матч пройдет на стадионе Уэльса в Кардиффе, в четверг, 21-го марта. Начало в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 5.
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