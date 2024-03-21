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Грузия - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Грузия - Люксембург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Программу дня среди матчей плей-офф к отбору на чемпионат Европы-2024 открывают сборные Грузии и Люксембурга. Обе команды ещё ни разу выступали на финальной части турнира, поэтому предстоящий поединок обещает быть довольно принципиальным. В следующем стыковом раунде победитель этой пары сыграет либо с Грецием, либо с Казахстаном.
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Отбор к Евро-2024. Полуфинал
21 марта. Тбилиси. "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе"
Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)
Грузия 19:00 Люксембург
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
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