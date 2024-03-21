Не Джеко единственным. Новое лицо сборной Боснии и Герцоговины

Сегодня нашу сборную ожидает матч против команды Боснии и Герцеговины. Большинство считает Украину фаворитами этой встречи. На бумаге так оно и есть. Команда соперника переживает далеко не лучшие времена. Присутствуют проблемы как на футбольном поле, так и за его пределами. Но когда дело доходит до шанса попасть на Евро не думаю, что матч может быть легкой прогулкой. Особенно если вспомнить, что боснийская команда никогда в своей истории не играла в финальной стадии чемпионата Европы.

Поэтому у лидеров команды, таких как Джеко, Пьянич, Крунич и Колашинац не будет недостатка мотивации. Но есть нюанс: последний отбор все эти игроки провалили. И индивидуально, и по результатами в таблице. Да, можно сделать скидку на бардак в команде, смену трех тренеров на протяжении квалификации, довызов новых игроков во время отбора и изменения модели игры. Но также важно понимать, что каждый из игрков уже не игрет на высшем уровне. Джеко и Крунич — игроки "Фенербахче", котоый игрет в еврокубках и борется за трофеи, но турецкая Суперлига — это турецкая Суперлига. То же самое касается и Пьянича, который после трансфера в "Барселону" не был в своей лучшей форме, а сейчас поехал зарабатывать на безбедную старость к саудитам.

Есть ли в сборной Боснии и Герцеговины новые лица, которые смогут повести команду за собой?

Да, есть. За последний год в команде сильно спрогрессировало двое молодых игроков: Амар Дедич и Эрмедин Демирович. Дедич отлично сыграл в квалификации в составе сборной, но ему все еще 21 год и он все еще играет за "Зальцбург" в австрийской Бундеслиге. А статус лучшего боснийсконо игрока сезона на клубном уровне перешёл от Эдина Джеко к Демировичу. Нападающий в этом сезоне феерит в немецком "Аугсбурге".

В 26 матчах Бундеслиги Эрмедин сделал 22 результативных действия. Это рекорд результативности за один сезон среди игроков "Аугсбурга" за всю историю. Демирович с 14 голами среди ТОП-4 бомбардиров чемпіоната, но также среди ТОП-5 асистентов с 8 голевыми пасами. В этом сезоне форварду/вингеру нужно еще 6 результативных действий в оставшихся 8 матчах, чтобы сравняться по этому показателю с тремя предыдущими сезонами в сумме! Тренер "Аугсбурга" Йесс Торуп признаёт:

"Его статистика поражает. Она многое говорит о его развитии. Он всегда помогает всем и двигается только вперёд".

Но несмотря на это, влияние боснийца не ограничивается только лишь голами и передачами. Он — лидер и на поле, и в раздевалке. Эрмедину понадобился лишь один сезон в клубе, чтобы заслужить капитанскуб повязку. Сам игрок так описывает свой характер:

"Я всегда хотел брать на себя ответственность там, где я играл, потому что я хочу быть успешным. Даже когда я был маленьким ребёнком, я хотел решать свои проблемы сам. Получение повязки спустя год — полное признание, которым я очень горжусь".

Спортивний директор Маринко Юрендич также отметил это:

"Демирович делает много для команды не только на поле, но и за его пределами. Он берёт на себя необходимую ответственность как капитан и делает это с большой радостью и понимаем важности. Он — пример для подражания в своих действиях".

Сложно спорить с этими словами, потому что с командной точки зрения "Аугсбург" также проводит отличный сезон. Сейчас они имеют 35 очков после 26 туров и на 5 очков отстают от 6-го еврокубкового места. Но в случае победы "Байера" в Кубке Германии, седьмое место даст право сыграть в Лиге Конференций. В последних 10 матчах клуб набрал 17 очков, на этом отрезке больше очков только у представителей первой четвёрки "Байера", "Боруссии Дортмунд", "Штуттгарта" и "Баварии". При чём мюнхенцы за это время набрали всего на 2 очка больше, чем "Аугсбург". Демирович в этих 10 матчах забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Среди них и дубль в ворота "Баварии". Тогда команда Эрмедина даже могла бы вирвать ничейный результат (закончили 2:3), если бы Михел забил пенальти на 88-й минуте.

Легендарный босниец, который в прошлом разрывал Бундеслігу в составе "Вольфсбурга", а сейчас работает спортивным директором сборной Боснии и Герцеговины — Звездан Мисимович — говорит:

"Я очень внимательно слежу за каждой игрой Демира. Сейчас он в феноменальной форме. Он забил много голов и отдал много голевых передач. Надеюсь, он сможет сохранить это. Его роль в клубе и в сборной разная. уважно стежу за кожною грою Деміра. Он играет в "Аугсбурге", этот клуб — аутсайдер. Быть нападающим в сборной — это другое. Международные матчи проходят на другом уровне. Поэтому ему необходимо проявить себя там в доказать, что он готов к следующему шагу".

Но в составе сборной Эрмедин совсем не так успешен как в клубе. В отборе на Евро он вышел в 8 матчах, по времени на поле среди полевых — он второй после Дедича. Играл и в паре форвардов, и единственным центральным нападающим, и левым вингером. Но так ни разу и не забил, и всего лишь раз ассистировал — в матче против Лихтенштейна. Болельщики Боснии и Герцеговины ожидают большего вклада от одного из лучших игроков Бундеслиги.

И дело не в тому, что он пропадает в матчах — свои моменты он находит. В квалификации Демирович нанёс 18 ударов, чаще него бил только Эдин Джеко. Из этих 18 ударов нападающих набил почти 3 ожидаемых гола, но ничего не реализовал. Это странно, потому что на клубном уровне его реализация в порядке. Он забивает даже больше, чем должен был. Возможно, дело действительно в излишнем волнении в матчах за сборную — Эрмедин забил всего 1 гол в 23 матчах в составе Боснии. Возможно, дело в непоследовательности команды за последний год: три тренера, разные схемы, разные позиции, разные требования.

Но как бы там ни было, индивидуально Демирович — один из сильнейших и опаснейших игроков наших соперників. У него, как и ветеранов команды, нет проблем с мотивацией:

"Я не могу передать словами, насколько я жду этот матч. Я говорю об этом каждый день. Многие люди сомневались и до сих пор сомневаются во мне. Они думают, что я хорошо играю только в своём клубе. Моя цель — переубедить их и вывести свою команду на Евро".

Нашим защитникам нужно внимательно следить за этим парнем.

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