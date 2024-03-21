Отбор на Евро-2024. Камбек Исландии к разгрому Израиля

Отборочный турнир на Евро-2024. Плей-офф. Путь В. 1/2 финала

Будапешт. "Суса Ференц Стадиум"

: Захави 31 (пен.) - А. Гудмундссон 39, 83, 87, Траустасон 42

: Захави 80 (неточно)

: Глазер, Даса, Витор, Гольдберг, Ревиво, Дор Перец (Абу Фани 71), Кинда (Сафури 62), Каниковски (Глух 46), Халайли (Абада 71), Захави, Турджеман

: Валдимарссон, Палссон, Ингасон, Тораринссон, Гретарссон, А. Сигурдссон (Андерсон 78), Виллумссон (Торстейнссон 46), А. Харальдссон, А. Гудмундссон, Оскарссон (А. Гудйонсен 63), Траустасон (Йоханнесон 63)

: Захави 74

: Ревиво 73 (прямая красная)

: Энтони Тейлор (Англия)

С 1970-го года Израиль не играл на крупном турнире. И такая серия не случайна. Раз за разом он проваливался в плане характера, психологии, а также из-за внутренних проблем, ссор. В 2023-ем году молодёжная сборная пробилась в полуфинал Евро и на Олимпиаду, юношеская стала третьей на Чемпионате Мира, а за год до этого - второй на Евро. Но до национальной этот прогресс ещё не дошёл.

В Отборе он уступил Швейцарии и Румынии. Исландия выступила еще хуже, уступив не только Португалии, но и Словакии и Люксембургу. То есть обе сборные в плохом состоянии и настроении. Но все же исландцы играли на крупных турнирах совсем недавно, и их характер тогда запомнился. И у них наконец-то начала появляться молодёжь. А главное - наконец-то появилось среднее поколение.

Начался матч равной борьбой с в лучшем случае ударами в защитников и неточно. Да и тех было очень мало. Но вдруг в середине тайма игра переключилась. Гудмундссон чуть не забил головой в собственные ворота. Вратарь спас. Сигурдссон пробивал издали в чужие, Глазер отбил, но Оскарссон добивал в упор. Не попал. А быстрое вбрасывание аута застало врасплох Гретарссона, и тот сбил Захави.

Далее игра успокоилась. И на фоне этого спокойствия Исландия сумела найти два гола. Гудмундссон, автор десяти голов в Серии А в нынешнем сезоне, в том числе с прямого штрафного, положил такой и в сборной. Затем ещё и подал угловой, мяч попал в игроков, отскочил к свободному Траустасону, и тот пробил слета с отскоком от газона.

Главный тренер израильтян Алон Хазан страшно удивил отсутствием в стартовом составе главного последнего опорника Лави и игрока "Зальцбурга" Глуха. Буря насчёт последнего поднялась в СМИ и соцсетях ещё до начала матча. Второй тайм Глух начал на поле, пробил издали, также разыграл на фланге и прострелил на Халайли. Но оба удара были в центр ворот. А исландцы контратаковали, но ударами издали.

На 63-ей минуте Энтони Тейлор удалил Ревиво за жёсткий подкат. Который скорее тянул на жёлтую, чем на красную. Правда, игру это не очень изменило. Опасных моментов больше не стало. Пока штрафной удар не попал в руку защитнику исландцев в штрафной. Но Захави, лучший бомбардир в истории сборной, второй пенальти послал мимо ворот. И далее Исландия уже разорвала в контратаках Гудмундссона.

26-летний Альберт в 34-ех предыдущих матчах за сборную забил лишь шесть мячей, из них лишь два в официальных матчах - против Лихтенштейна. Его постоянно критиковали за игру. А в этот раз даже чуть не отправили домой из-за дела о сексуальных домогательствах. Но его прорвало. Как и 30-летнего Траустасона, забившего свой второй гол в официальных матчах за сборную. Прорвало среднее поколение.

Сборная Украины встретится с крепкой сборной, умеющей и обороняться, и забивать, и бороться и нашедшей новые ресурсы.