Игрок сборной Польши был разъярен после матча с Эстонией! Он сразу ушел в раздевалку, не радуясь победе вместе с коллегами

Сборная Польши вчера победила эстонцев в полуфинале плей-офф отбора к ЧЕ-2024. Впрочем, не все игроки бело-красных праздновали победу после финального свистка. Голкипер Войцех Щенсный разъяренным сразу ушел в раздевалку и не радовался с коллегами победе. Причиной этого стало то, что на 78-й минуте встречи, ведя со счетом 5:0, поляки пропустили гол от эстонца Мартина Веткала. Это был единственный удар гостей за весь поединок.

По информации издания, Щенсный не поблагодарил болельщиков за поддержку, как это сделали другие коллеги по сборной. Вместо этого он перекинулся несколькими словами с членом тренерского штаба перед тем, как отправиться в раздевалку.

Polacy zbijają piątki na środku boiska, a wściekły Wojciech Szczęsny idzie do szatni. Dla mnie obrazek meczu i potwierdzenie, jak ważne są te baraże dla naszego bramkarza #POLEST pic.twitter.com/iou7IxEEQ7 — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) March 21, 2024

"Для меня этот момент поединка является подтверждением того, насколько важны эти стыковые матчи для нашего вратаря", - сказал журналист Sport.pl Доминик Вардзиховский.

Напомним, что финал плей-офф состоится 26 марта. В нем Польша встретится с Уэльсом, который обыграл Финляндию со счетом 4:1. Решающая встреча за выход в финальную часть ЕВРО-2024 состоится в Кардиффе.