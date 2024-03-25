Тренер Исландии Гарейде: Кто-то говорит, что Украина фаворит, но думаю, что шансы 50 на 50%

Главный тренер сборной Исландии Оге Гарейде прокомментировал финал плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.

"Все футболисты готовятся к матчу, все готовы.

В демократической части мире мы видим ситуацию, в которой находится Украина. Мы принимаем беженцев, и нам жаль людей, которые покинули свои дома.

Футболисты сборной Украины - сильные, они хорошие спортсмены. Должны на этом концентрироваться. Что же сказать еще - жизнь в Украине сейчас тяжелая.

Подход на игру? Можно иметь защитный подход, но думать об атаке. Украина - очень сильная футбольная нация, но победить можно любую команду. Украина - это хорошая команда, впрочем как и Исландия, особенно когда все работает как надо, и игроки выполняют указания. Мы стараемся создать такую команду, которую трудно переиграть. Такие матчи, которые имеют финальный характер - они особенные, всегда трудно сказать кто победит.

Кто-то говорит, что Украина фаворит, но думаю, что шансы 50 на 50%. Думаю, Украина испытывает больше давления, чем Исландия. И иногда аутсайдеры могут победить.

Кто наиболее опасный игрок в составе сборной Украины? Не скажу.

У Украины физически сильные игроки, быстрые игроки. Они любят играть в атаку, и удачно действуют в переходных фазах игры. Мы должны над этим работать, не давать им мяч в опасных ситуациях.

Но когда команда атакую, она раскрывается, и показывает свои слабые места. Мы попробуем ими воспользоваться. У нас тоже есть быстрые и техничные футболисты.

Как мы сыграем против Украины? Не скажу. Босния и Герцеговина провела хороший матч, мы его проанализировали, и надо признать, что Украине немножко повезло в этой игре. Но все же я думаю о предстоящем матче во Вроцлаве, а не о прошлом в Сараево.

Что я знаю о Реброве? Он был хорошим нападающим, хорошим игроком. Меньше я знаю о нем как о тренере, но он хорошо работал в Украине и в сборной. В Украине много хороших игроков. Я это помню по матчам с "Шахтером", когда был тренером "Мальме", и даже когда я был игроком, и играл против Советского Союза, лучшие игроки были из Украины, в частности Олег Блохин. У Украины славная футбольная традиция, и у них всегда есть интересные, хорошие игроки".