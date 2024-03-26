Испания - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Самый статусный товарищеский матч этой недели. В составах обеих команд полно звезд первой величины, все они выступают в больших клубах — в том числе, и на "Бернабеу", где пройдет игра. Вне сомнений, хоть это и спарринг, нас ждет футбол высочайшего качества.

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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Товарищеский матч

26 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания 22:30 Бразилия

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3