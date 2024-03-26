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Испания - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Испания - Бразилия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Самый статусный товарищеский матч этой недели. В составах обеих команд полно звезд первой величины, все они выступают в больших клубах — в том числе, и на "Бернабеу", где пройдет игра. Вне сомнений, хоть это и спарринг, нас ждет футбол высочайшего качества.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Товарищеский матч
26 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Испания 22:30 Бразилия
Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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